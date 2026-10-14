ფეხბურთის პირდაპირი ტრანსლაცია - უყურეთ ფეხბურთს ონლაინ რეჟიმში
მანჩესტერ სიტი - პსჟ (12 აპრილი, 2016) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
რომა - რეალ მადრიდი (27 ნოემბერი, 2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2018/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
დონეცკის შახტარი - ათენის აეკი (2026 წლის 14 ოქტომბერი) | 2026/27 წლების ჩემპიონთა ლიგა
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ასტონ ვილა ფენერბაჰჩეს წინააღმდეგ (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ბეტისი - პორტო (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
CSKA vs. Rostov (12 მარტი, 27) | რუსეთის თასი 2026/2024 წწ
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ბოდო-გლიმტი - ბორუსია D (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
სლოვანი შტუტგარტის წინააღმდეგ (2025 წლის 21 იანვარი) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ლასკი - ლივერპული (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეიენოორდი - კომო (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
დინამო მახაჩკალა - ზენიტი (2026 წლის 14 ოქტომბერი) | რუსეთის თასი 2026/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ახმატი - დინამო მოსკოვი (23 ნოემბერი, 2026) | რუსეთის თასი 2022/27
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
კრილია სოვეტოვი ბალტიკას წინააღმდეგ (2026 წლის 26 ივლისი) | რუსეთის თასი 2023/27 წწ
ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
2026/27 ესპანეთის ჩემპიონატი / 8-ე ტურის მიმოხილვა
ოქტომბერი 13 2026
ფეხბურთი - ესპანეთის ლა ლიგა 2026/27
ფეხბურთი - ესპანეთის ლა ლიგა 2026/27
2026/27 იტალიის ჩემპიონატი / 6-ე ტურის მიმოხილვა
ოქტომბერი 13 2026
ფეხბურთი - იტალიის სერია A 2026/27
ფეხბურთი - იტალიის სერია A 2026/27
ფეხბურთის სიახლეებისხვა სიახლეები
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|„იუვენტუსმა“ რონალდუს საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება არ მიიღო და ახალი საჩივარი შეიტანა.
|ბატრაკოვმა აღიარა, რომ გაკვირვებული იყო გულშემატკივრების რეაქციით ლიგაში მის გოლზე.
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|ფიფას ინფანტინოსთვის დამატებითი 1,5 მილიონი ევროს გადახდების დამალვაში ადანაშაულებენ
|მესი შესაძლოა „კამპ ნოუზე“ დაბრუნდეს, რათა გულშემატკივრებს დაემშვიდობოს
|ვინიციუსი ლა ლიგის დირექტორს დაუპირისპირდა და ლიგას „უვარგისი ლიგა“ უწოდა.
|ზაბარნი პსჟ-სა და ლე მანს შორის მატჩის შემდეგ გააკრიტიკეს.
|პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელმა რონალდუს დისკვალიფიკაციის შესახებ კომენტარი გააკეთა.
|მარესკამ „მანჩესტერ სიტის“ ფეხბურთელებს მოუწოდა, ფინანსური სკანდალით არ გადაიტანონ ყურადღება