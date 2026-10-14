00:58 ()
მატჩის გრაფიკი
ხუთშაბათი, 15 ოქტომბერი
სიის ჩაკეცვა

ფეხბურთის პირდაპირი ტრანსლაცია - უყურეთ ფეხბურთს ონლაინ რეჟიმში

  • ჩემპიონთა ლიგა
  • ევროპის ლიგა
  • კონფერენციის ლიგა
  • ერთა ლიგა
  • ერთა ლიგა
მანჩესტერ სიტი - პსჟ (12 აპრილი, 2016) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 მანჩესტერ სიტი - პსჟ (12 აპრილი, 2016) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
რომა - რეალ მადრიდი (27 ნოემბერი, 2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2018/27 რომა - რეალ მადრიდი (27 ნოემბერი, 2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2018/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
დონეცკის შახტარი - ათენის აეკი (2026 წლის 14 ოქტომბერი) | 2026/27 წლების ჩემპიონთა ლიგა დონეცკის შახტარი - ათენის აეკი (2026 წლის 14 ოქტომბერი) | 2026/27 წლების ჩემპიონთა ლიგა ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ასტონ ვილა ფენერბაჰჩეს წინააღმდეგ (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ასტონ ვილა ფენერბაჰჩეს წინააღმდეგ (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ბეტისი - პორტო (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ბეტისი - პორტო (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
CSKA vs. Rostov (12 მარტი, 27) | რუსეთის თასი 2026/2024 წწ CSKA vs. Rostov (12 მარტი, 27) | რუსეთის თასი 2026/2024 წწ ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ბოდო-გლიმტი - ბორუსია D (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ბოდო-გლიმტი - ბორუსია D (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
სლოვანი შტუტგარტის წინააღმდეგ (2025 წლის 21 იანვარი) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 სლოვანი შტუტგარტის წინააღმდეგ (2025 წლის 21 იანვარი) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ლასკი - ლივერპული (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ლასკი - ლივერპული (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
ფეიენოორდი - კომო (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ფეიენოორდი - კომო (14.10.2026) | ჩემპიონთა ლიგა 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - ჩემპიონთა ლიგა 2026/27
დინამო მახაჩკალა - ზენიტი (2026 წლის 14 ოქტომბერი) | რუსეთის თასი 2026/27 დინამო მახაჩკალა - ზენიტი (2026 წლის 14 ოქტომბერი) | რუსეთის თასი 2026/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
ახმატი - დინამო მოსკოვი (23 ნოემბერი, 2026) | რუსეთის თასი 2022/27 ახმატი - დინამო მოსკოვი (23 ნოემბერი, 2026) | რუსეთის თასი 2022/27 ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
კრილია სოვეტოვი ბალტიკას წინააღმდეგ (2026 წლის 26 ივლისი) | რუსეთის თასი 2023/27 წწ კრილია სოვეტოვი ბალტიკას წინააღმდეგ (2026 წლის 26 ივლისი) | რუსეთის თასი 2023/27 წწ ოქტომბერი 14 2026
ფეხბურთი - რუსეთის თასი 2026/27
2026/27 ესპანეთის ჩემპიონატი / 8-ე ტურის მიმოხილვა 2026/27 ესპანეთის ჩემპიონატი / 8-ე ტურის მიმოხილვა ოქტომბერი 13 2026
ფეხბურთი - ესპანეთის ლა ლიგა 2026/27
2026/27 იტალიის ჩემპიონატი / 6-ე ტურის მიმოხილვა 2026/27 იტალიის ჩემპიონატი / 6-ე ტურის მიმოხილვა ოქტომბერი 13 2026
ფეხბურთი - იტალიის სერია A 2026/27
მეტი ჩვენება
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 3933
>

ფეხბურთის სიახლეები

 სხვა სიახლეები


„არსენალმა“ „ლილი“ დაამარცხა და ლიგაში ზედიზედ მე-14 გამარჯვება მოიპოვა.


 „ანგელოზივით მძინავს“, - იუმორისტულად უპასუხა მოურინიომ „რეალ მადრიდის“ პრობლემებთან დაკავშირებულ კითხვას.


 კერიკმა თქვა, რომ მანჩესტერ იუნაიტედის შედეგები მალე გაუმჯობესდება


 „იუვენტუსმა“ რონალდუს საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება არ მიიღო და ახალი საჩივარი შეიტანა.


 ბატრაკოვმა აღიარა, რომ გაკვირვებული იყო გულშემატკივრების რეაქციით ლიგაში მის გოლზე.


 ჰარი კეინმა ჩემპიონთა ლიგაზე „ვიკინგთან“ „ბაიერნის“ ფრეზე კომენტარი გააკეთა.


 ლისანდრო მარტინესმა „მანჩესტერ იუნაიტედში“ ცვლილებებისკენ მოუწოდა...


 შახტარი - აეკი: პროგნოზი ჩემპიონთა ლიგის მატჩისთვის 14 ოქტომბერს


 საბაჰი - სლავია პრაღა: ჩემპიონთა ლიგის მატჩის პროგნოზი 13 ოქტომბრისთვის


 „ინტერ მაიამი“ და MLS-ის კიდევ ორი ​​კლუბი პოლ პოგბათი ინტერესდებიან.


 არდა თურანმა „შახტარიდან“ თურქეთის ეროვნულ ნაკრებში გადასვლაზე უარი თქვა.


 ჰოლანდის წარმომადგენლები მზად არიან, ტრანსფერი ბარსელონას ხელმძღვანელობასთან განიხილონ.


 უკრაინამ ერთა ლიგის ფარგლებში საქართველოსთან მატჩისთვის სტადიონი შეარჩია.


 დიეგო სიმეონემ განმარტა, თუ როგორ შეუძლია ატლეტიკო მადრიდს „მანჩესტერ იუნაიტედის“ დამარცხება.


 ფიფას ინფანტინოსთვის დამატებითი 1,5 მილიონი ევროს გადახდების დამალვაში ადანაშაულებენ


 მესი შესაძლოა „კამპ ნოუზე“ დაბრუნდეს, რათა გულშემატკივრებს დაემშვიდობოს


 ვინიციუსი ლა ლიგის დირექტორს დაუპირისპირდა და ლიგას „უვარგისი ლიგა“ უწოდა.


 ზაბარნი პსჟ-სა და ლე მანს შორის მატჩის შემდეგ გააკრიტიკეს.


 პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელმა რონალდუს დისკვალიფიკაციის შესახებ კომენტარი გააკეთა.


 მარესკამ „მანჩესტერ სიტის“ ფეხბურთელებს მოუწოდა, ფინანსური სკანდალით არ გადაიტანონ ყურადღება
რეკომენდებული

მატჩის მიმოხილვები

 ყველა მიმოხილვა
  • ჩემპიონთა ლიგა
  • ევროპის ლიგა
  • კონფერენციის ლიგა
  • ევროპის ჩემპიონატი
ინფორმაცია
Copyright © 2009-2026

კლუბის სახელწოდებისა და ლოგოების ყველა უფლება მათ შესაბამის მფლობელებს ეკუთვნის. ჩვენ არ ვაცხადებთ პრეტენზიას ამ მასალების საავტორო უფლებებზე. შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ 18 წელზე უფროსი ასაკის პირებისთვის (18+). ეს ვებსაიტი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ აწყობს ან ატარებს აზარტულ თამაშებს.

ავტორიზაცია ახლოს