Полузащитник "Ювентуса" Бернардески заболел коронавирусом

Дата публикации: 06-04-2021

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески сдал положительный тест на коронавирус. В ходе проверок, предусмотренных действующим протоколом, выяснилось, что 27-летний футболист является носителем вируса.

Бернардески изолирован, а его болезнь протекает бессимптомно.



В нынешнем сезоне Федерико Бернардески принял участие в 24-х матчах Серии А и отдал 2 результативные передачи. Завтра, 7 апреля, "Ювентус" сыграет против "Наполи".