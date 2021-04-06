Полузащитник "Ювентуса" Бернардески заболел коронавирусом
Дата публикации: 06-04-2021
Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески сдал положительный тест на коронавирус. В ходе проверок, предусмотренных действующим протоколом, выяснилось, что 27-летний футболист является носителем вируса.
Бернардески изолирован, а его болезнь протекает бессимптомно.
В нынешнем сезоне Федерико Бернардески принял участие в 24-х матчах Серии А и отдал 2 результативные передачи. Завтра, 7 апреля, "Ювентус" сыграет против "Наполи".
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