«Краснодар» объявил о назначении Гончаренко главным тренером
Дата публикации: 07-04-2021
Виктор Гончаренко, недавно покинувший пост наставника «армейцев», недолго оставался без работы (свободным агентом он стал 22-го марта). Во вторник «Краснодар» подтвердил назначение белорусского специалиста тренером клуба. Информацию опубликовал сайт «быков». Известно, что Гончаренко подписал с «Краснодаром» 2-летнее соглашение.
Должность тренера «быков» стала вакантной после ухода Мурада Мусаева, покинувшего свой пост после разгрома от «Ахмата» (0:5).
Свою первую встречу у руля «Краснодара» Гончаренко проведет в Туле. Матч состоится 11-го апреля, а соперником его новой команды станет «Арсенал». А уже в следующем месяце время белорусскому коучу придется сыграть и против бывшей команды. Матч с ЦСКА пройдет в Москве 8-го мая.
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