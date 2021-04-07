«Ювентус» отозвал предложение Дибале о новом контракте после скандала с вечеринкой
Дата публикации: 07-04-2021
Скандальная вечеринка с участием Маккенни, Артура Рамоса и Дибалы может стать причиной ухода аргентинца из «Ювентуса».
По данным издания «Calciomercato», этот инцидент уже привел к тому, что переговоры футболиста с клубом о продлении контракта были приостановлены. Сообщается, что туринцы отозвали свое предложение о новом соглашении, в случае подписания которого ежегодная зарплата Дибалы составила бы 10 млн евро и бонусы.
Скандал с участием аргентинца разразился 31 марта. Он находился в доме другого игрока «Ювентуса» Маккенни, устроившего вечеринку в комендантский час. В итоге им пришлось иметь дело с полицией. За несоблюдение антикоронавирусного протокола футболистов временно отстранили от игр и выписали штраф.
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