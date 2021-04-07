Кейта может сменить «Ливерпуль» на «Лестер»

Дата публикации: 07-04-2021

В ближайшее трансферное окно Наби Кейта, выступающий за «Ливерпуль», может сменить клуб. Издание «Football Insider» сообщает, что гвинеец продолжит карьеру в АПЛ, поскольку им заинтересовался «Лестер». «Лисы» в случае попадания в Лигу чемпионов планируют усилить полузащиту и видят в 26-летнем хавбеке большой потенциал.



«Ливерпуль» вряд ли станет удерживать Кейта, поскольку игроком основы он не является. Гвинеец не оправдал ожидания Клоппа, и тренер не рассчитывает на него будущем.



«Ливерпуль» приобрел Кейта 3 года назад, заплатив за него «Лейпцигу» 60 млн евро. Хавбек подписал с «мерсисайдцами» 5-летнее соглашение. За «красных» он провел 75 поединков (5 голов, 4 ассиста). Transfermarkt.de оценивает гвинейца в 38 млн евро.