«Манчестер Сити» готов приобрести полузащитника «Шеффилда» и сборной Норвегии Берге

Дата публикации: 07-04-2021

Издание «Voetbal24» поделилось информацией, касающейся возможного перехода Сандера Берге в «Ман Сити». «Горожане» намерены оформить трансфер опорника «Шеффилда» ближайшим летом. Руководство клуба видит в 23-летнем полузащитнике замену Фернандиньо, контракт которого истекает по завершении сезона. Бразилец с большой долей вероятности покинет Манчестер.



В случае вылета «Шеффилда» из АПЛ Берге продолжит выступать в лиге, поскольку к нему также проявляют интерес «Ливерпуль» и «Арсенал».



«Клинки» приобрели норвежца в январе 2020 года у «Генка». Сумма сделки составила 24 млн евро.



В сезоне 20/21 на счету Берге 14 поединков за «Шеффилд», в которых он отличился 1 раз и сделал 1 результативную передачу.