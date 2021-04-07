«Манчестер Сити» готов приобрести полузащитника «Шеффилда» и сборной Норвегии Берге
Дата публикации: 07-04-2021
Издание «Voetbal24» поделилось информацией, касающейся возможного перехода Сандера Берге в «Ман Сити». «Горожане» намерены оформить трансфер опорника «Шеффилда» ближайшим летом. Руководство клуба видит в 23-летнем полузащитнике замену Фернандиньо, контракт которого истекает по завершении сезона. Бразилец с большой долей вероятности покинет Манчестер.
В случае вылета «Шеффилда» из АПЛ Берге продолжит выступать в лиге, поскольку к нему также проявляют интерес «Ливерпуль» и «Арсенал».
«Клинки» приобрели норвежца в январе 2020 года у «Генка». Сумма сделки составила 24 млн евро.
В сезоне 20/21 на счету Берге 14 поединков за «Шеффилд», в которых он отличился 1 раз и сделал 1 результативную передачу.
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