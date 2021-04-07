  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Милан» назвал цену на Рафаэла Леау

Дата публикации: 07-04-2021

«Милан» назвал цену на Рафаэла Леау

Летом «Милан» может попрощаться с португальцем Рафаэлем Леау. «Россонери» установили ценник на 21-летнего нападающего в 40 млн евро (источник – «Calciomercato»).

Леау пополнил ряды «Милана» летом 2019 года (ранее он выступал за «Лилль»). Форвард обошелся итальянцам в 29,5 миллиона евро и довольно быстро стал игроком основного состава. В сезоне 20/21 португалец выходил на поле в футболке «Милана» в 32 встречах, забив 6 мячей и отдав 5 голевых пасов. Леау заигран за португальскую сборную U-21 (в его активе 12 встреч и 1 гол).

Контракт форварда с «Миланом» действует до 2024 года. При этом итальянцы не планируют продавать Леау, но в случае заманчивого предложения готовы его рассмотреть.

Похожие новости:

  • «Барселона» следит за Леау и Осимхеном
    «Барселона» следит за Леау и Осимхеном
    Шорт-лист каталонского клуба пополнился двумя молодыми талантами, выступающими на позиции центрального нападающего. Как стало известно...
  • «АЗ» требует у «Милана» 25 млн евро за Боаду
    «АЗ» требует у «Милана» 25 млн евро за Боаду
    Руководство нидерландского клуба определилось со стоимостью молодого нападающего. По информации «Calciomercato», «Милан»...
  • «ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Реала» Винисиуса
    «ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Реала» Винисиуса
    По данным «Marca», «ПСЖ» заинтересован в трансфере Винисиуса Жуниора. Представители французского клуба давно ведут 20-летнего бразильца и...
  • «Милан» намерен продлить контракт с Чалханоглу
    «Милан» намерен продлить контракт с Чалханоглу
    Руководство «Милана» намерено продлить соглашение с вингером Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист...
  • Форвард «Лестера» Ундер вернется в «Рому» летом
    Форвард «Лестера» Ундер вернется в «Рому» летом
    Дженгиз Ундер, проводящий текущий сезон в аренде в «Лестере», вернется в Италию по окончании сезона. Источник в «Sporx» сообщает, что англичане не...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close