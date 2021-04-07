«Милан» назвал цену на Рафаэла Леау

Дата публикации: 07-04-2021

Летом «Милан» может попрощаться с португальцем Рафаэлем Леау. «Россонери» установили ценник на 21-летнего нападающего в 40 млн евро (источник – «Calciomercato»).



Леау пополнил ряды «Милана» летом 2019 года (ранее он выступал за «Лилль»). Форвард обошелся итальянцам в 29,5 миллиона евро и довольно быстро стал игроком основного состава. В сезоне 20/21 португалец выходил на поле в футболке «Милана» в 32 встречах, забив 6 мячей и отдав 5 голевых пасов. Леау заигран за португальскую сборную U-21 (в его активе 12 встреч и 1 гол).



Контракт форварда с «Миланом» действует до 2024 года. При этом итальянцы не планируют продавать Леау, но в случае заманчивого предложения готовы его рассмотреть.