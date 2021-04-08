«Русский Балотелли». Итальянский сайт выпустил статью с критикой Кокорина
Дата публикации: 08-04-2021
На портале «Calciomercato» появилась статья с критическими отзывами в адрес Александра Кокорина, зимой перебравшегося в «Фиорентину». Название статьи говорит само за себя: «Что произошло с Кокориным? Нападающий оказался проигрышной ставкой с 3-летним соглашением».
В статье форварда называют «русским Балотелли». Источник характеризует Кокорина следующим образом: «Талантливый футболист, способный на безрассудные поступки. Он может блестяще показать себя в игре, а затем сотворить глупость за пределами поля. Трансфер россиянина должен был принести пользу «фиалкам», но пока от него больше проблем».
Контракт Александра с «Фиорентиной» действует до 2024 года. Форвард обошелся итальянцам в 4,5 млн евро.
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