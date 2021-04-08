Воспитанник «Краснодара» Черников попал в сферу интересов «Ганновера»
«Ганновер» может усилиться воспитанником «Краснодара». «Чемпионат» сообщает, что немецкая команда давно следит за Александром Черниковым. Прошлым летом «быки» уже получали запрос касательно продажи футболиста.
В межсезонье «Ганновер» намерен арендовать 21-летнего опорника. При этом немцы также рассчитывают получить право на выкуп россиянина за фиксированную сумму.
К матчам за основу «Краснодара» Черников почти не привлекался. Практически весь сезон он провел во второй команде, играющей в ФНЛ. В составе «Краснодара-2» хавбек появлялся на поле в 11 встречах (2 голевые передачи). За основу «быков» в сезоне 20/21 опорный полузащитник вышел лишь раз.
Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает летом. Его стоимость составляет 0,6 млн евро, согласно «Transfermarkt».
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