«Шахтер» приостановил работу над подписанием Тобиаса из «Интернасьонала»
Дата публикации: 08-04-2021
Трансфер Винисиуса Тобиаса в «Шахтер» может не состояться. Украинской команде не удалось согласовать с «Интернасьоналом» сумму сделки. Информацией опубликовало издание «Globo Esporte».
Бразильцы просили за 17-летнего полузащитника 10 млн евро. «Горняки» готовы были потратить на трансфер не более 4-х миллионов. В ходе переговоров украинская сторона сделала улучшенное предложение (€ 5 млн евро и бонусы), но оно также было отклонено руководством «Интернасьонала». В результате «Шахтер» решил переключиться на другие варианты усиления.
Для бразильского клуба сделка по Тобиасу была более интересна, чем украинскому, поскольку хавбек мог перебраться в Донецк только в следующем году (в 18 лет).
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