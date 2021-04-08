Агуэро выберет между «Челси» и «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 08-04-2021

История с новым клубом Агуэро набирает обороты. Форвард намерен остаться в АПЛ и выбирает между двумя лондонскими клубами: «Тоттенхэмом» и «Челси», передаёт «The Telegraph».



Ранее СМИ сообщали о планах «аристократов» подписать контракт с аргентинцем. Руководство «синих» рассматривает Агуэро в качестве альтернативы Холанду, заполучить которого будет крайне тяжело. Сам нападающий готов обсуждать вариант с переходом в «Тоттенхэм Хотспур», если предложение «шпор» его устроит.



Как утверждает источник, в премьер-лиге Агуэро может оказаться лишь в «Тоттенхэме» и «Челси». Отношения «Ман Сити» с «Ливерпулем» и «МЮ» нельзя назвать дружественными, потому дорога в эти клубы для аргентинца закрыта.