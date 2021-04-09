Хавьер Рибалта покинул «Зенит»
Дата публикации: 09-04-2021
Хавьер Рибалта ушел с поста спортивного директора «Зенита».
Слова испанца опубликовала пресс-служба петербургского клуба: «Я провел в «Зените» 3 прекрасных года, потому мне грустно покидать его. Вместе мы добывали победы и выигрывали титулы. Здесь я приобрел новых друзей, а работа доставляла мне истинное удовольствие. Для меня все это было крайне важно».
Рибалта также обратился к фанатам петербуржцев: «Продолжайте болеть за «Зенит» и оставайтесь лучшими в России! Я верю, что вскоре мы вновь отпразднуем чемпионство».
С 2008 года испанец работал скаутом в различных командах. В 2017 году он стал главным скаутом «Манчестер Юнайтед», а еще через год он занял пост спортивного директора петербуржского «Зенита».
Похожие новости:
Рибалта склоняется к тому, чтобы покинуть «Зенит» по истечении контракта
Испанский специалист Хавьер Рибалта, занимающий в санкт-петербургском «Зените» должность спортивного директора, может покинуть ряды...
Испанский специалист Хавьер Рибалта, занимающий в санкт-петербургском «Зените» должность спортивного директора, может покинуть ряды...
Спортдир «Зенита» Рибалта может занять аналогичную должность в «Роме»
«Рома» намеревается переманить Хавьера Рибалту, являющегося спортивным директором питерского «Зенита», на аналогичную...
«Рома» намеревается переманить Хавьера Рибалту, являющегося спортивным директором питерского «Зенита», на аналогичную...
«Манчестер Юнайтед» ищет спортивного директора. Рангник — один из претендентов
Эд Вудворд занимающий в «Манчестер Юнайтед» пост исполнительного директора, провел встречу с Ральфом Рангником. Как известно, 61-летний...
Эд Вудворд занимающий в «Манчестер Юнайтед» пост исполнительного директора, провел встречу с Ральфом Рангником. Как известно, 61-летний...
«Зенит» был близок к приобретению Ругани
За несколько дней до закрытия летнего трансферного окна футбольный клуб из Санкт-Петербурга был в шаге от покупки игрока «Ювентуса»...
За несколько дней до закрытия летнего трансферного окна футбольный клуб из Санкт-Петербурга был в шаге от покупки игрока «Ювентуса»...
«Дженоа» уволила спортивного директора
В штате итальянского «Дженоа» проводятся кадровые изменения в связи с неудовлетворительными результатами команды. Так, накануне пост...
В штате итальянского «Дженоа» проводятся кадровые изменения в связи с неудовлетворительными результатами команды. Так, накануне пост...