Хавьер Рибалта покинул «Зенит»

Дата публикации: 09-04-2021

Хавьер Рибалта ушел с поста спортивного директора «Зенита».



Слова испанца опубликовала пресс-служба петербургского клуба: «Я провел в «Зените» 3 прекрасных года, потому мне грустно покидать его. Вместе мы добывали победы и выигрывали титулы. Здесь я приобрел новых друзей, а работа доставляла мне истинное удовольствие. Для меня все это было крайне важно».



Рибалта также обратился к фанатам петербуржцев: «Продолжайте болеть за «Зенит» и оставайтесь лучшими в России! Я верю, что вскоре мы вновь отпразднуем чемпионство».



С 2008 года испанец работал скаутом в различных командах. В 2017 году он стал главным скаутом «Манчестер Юнайтед», а еще через год он занял пост спортивного директора петербуржского «Зенита».