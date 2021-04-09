«Аталанта» постарается удержать Муриэля

Дата публикации: 09-04-2021

Лука Перкаси, занимающий пост директора «Аталанты», поведал о планах клуба относительно нападающего Луиса Муриэля, который, по слухам, входит в сферу интересов «Интера», «Ювентуса» и «Челси».



По мнению функционера колумбийский футболист является одним из лучших бомбардиров чемпионата Италии, поэтому «Аталанта» просто обязана сохранить его в команде.



«Луис очень одаренный игрок, и мы должны сделать все, чтобы он остался в Бергамо. В наших интересах вести работу по усилению состава, а не ослаблять команду, продавая ключевых футболистов», - приводит слова Перкаси «Bergamo TV».



Игроком «оробичей» Муриэль стал в летом 2019 года. Его переход из «Севильи» обошёлся итальянцам в 20 млн евро. По ходу текущего розыгрыша Серии А 26-летний форвард принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось оформить 18 голов и 7 ассистов.