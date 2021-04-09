Ларссон заинтересовал «Боруссию» Д и «Вест Хэм»
Дата публикации: 09-04-2021
Джордан Ларссон, показывающий блестящую игру в «Спартаке», заинтересовал ряд европейских команд.
По данным ресурса «Goal», возможность выкупа шведского форварда рассматривает «Боруссия» (Дортмунд). Ближайшим летом немецкий клуб, вероятно, покинет Эрлинг Холанд. Потеря норвежца заметно ослабит линию нападения. Руководство «шмелей» считает, что Ларссон поможет команде и добавит глубины составу.
Соперником «Боруссии» в борьбе за форварда «Спартака» будет «Вест Хэм Юнайтед». Англичане давно наблюдают за игрой шведа.
Состав «Спартака» 23-летний Джордан пополнил в 2019 году. В этом сезоне на его счету 23 поединка в РПЛ (12 забитых мячей, 5 ассистов). Ценник на игрока сборной Швеции составляет 9 млн евро (Transfermarkt.de).
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