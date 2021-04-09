Источник: Неймар продлит контракт с «ПСЖ»
Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» наконец сумел договориться с одним из своих лидеров насчёт дальнейшего сотрудничества. Речь о звездном бразильце Неймаре, который долгое время не торопился вести переговоры с клубом о новом контракте.
Так, авторитетный итальянский журналист Фабрицио Рамано сообщил, что Неймар близок к продлению соглашения с парижанами. Вскоре стороны должны заключить сделку. Она будет рассчитана до середины 2026 года.
Напомним, текущий трудовой договор 29-летнего вингера с «красно-синими» истекает уже после завершения сезона 2021/2022.
В последний раз Неймар менял клубную прописку в 2017 году. На его отъезде в «ПСЖ» испанская «Барселона» заработала баснословные деньги – € 222 000 000. С тех пор бразилец сыграл в 106 встречах. В них он стал автором 83 голов и 49 результативных передач.
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