«Челси» заинтересовался защитником «Фиорентины»
Дата публикации: 09-04-2021
«Челси» может усилиться игроком «Фиорентины». Речь идет о сербском защитнике Николе Миленковиче.
«Tuttomercatoweb» сообщает, что англичане видят в 23-летнем футболисте одну из приоритетных целей на летнюю трансферную кампанию. Интерес к сербу также проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Миленкович воспитывался в академии «Партизана». В основной команде он дебютировал в 2016 году, но в составе клуба находился недолго. В 2017 году «Фиорентина» выкупила его за 5,1 млн евро.
В сезоне 2020/2021 на счету Миленковича 30 встреч за «фиалок» с 3 голами и 1 результативной передачей. Контракт серба с клубом из Флоренции рассчитан до лета 2022 года.
Портал «Transfermarkt» оценивает центрбека в 28 млн евро.
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