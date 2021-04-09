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«Челси» заинтересовался защитником «Фиорентины»

Дата публикации: 09-04-2021

«Челси» заинтересовался защитником «Фиорентины»

«Челси» может усилиться игроком «Фиорентины». Речь идет о сербском защитнике Николе Миленковиче.

«Tuttomercatoweb» сообщает, что англичане видят в 23-летнем футболисте одну из приоритетных целей на летнюю трансферную кампанию. Интерес к сербу также проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Миленкович воспитывался в академии «Партизана». В основной команде он дебютировал в 2016 году, но в составе клуба находился недолго. В 2017 году «Фиорентина» выкупила его за 5,1 млн евро.

В сезоне 2020/2021 на счету Миленковича 30 встреч за «фиалок» с 3 голами и 1 результативной передачей. Контракт серба с клубом из Флоренции рассчитан до лета 2022 года.

Портал «Transfermarkt» оценивает центрбека в 28 млн евро.

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