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ПСВ планирует выручить около 25 млн евро на продаже 19-летнего игрока

Дата публикации: 09-04-2021

ПСВ планирует выручить около 25 млн евро на продаже 19-летнего игрока

В ПСВ рассматривают возможность трансфера Нони Мадуэке.

По информации «Football Insider», интерес к молодому англичанину проявляет «Лидс». Голландцы не будут препятствовать переходу правого вингера, но намерены получить за него порядка 25 000 000 евро. Руководство «Лидса» считает данную сумму слишком большой, поэтому сделка пока находится в стадии обсуждения. Другим претендентом на перспективного игрока является немецкая «Бавария».

Мадуэке воспитывался в футбольных структурах «Кристал Пэласа» и «Тоттенхэма». В 2018 году перешел в ПСВ.

В сезоне 2020/21 Мадуэке провел 28 поединков за клуб из Нидерландов, в которых отметился 9 голами и 8 ассистами. С «красно-белыми» он связан контрактом до 2024 года.

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