«МЮ» собирается пригласить Кулушевски из «Ювентуса»
«Красные дьяволы» по-прежнему заинтересованы в игроке сборной Швеции Деяне Кулушевски. Об этом сообщает «Calciomercato».
По данным издания, «Ман Юнайтед» собирается усилиться крайним полузащитником «Ювентуса» в грядущее трансферное окно. Добавим, что английский гранд уже пытался переманить футболиста в свои ряды в прошлом году, но тот предпочел остаться в Турине.
Кулушевский оказался в «Ювентусе» в январе 2020 года, перейдя из «Аталанты» за 35 млн евро. Сразу после этого он был отдан в аренду «Парме». С момента возвращения на «Альянц Стэдиум» 20-летний вингер постоянно борется за место в старте. В нынешнем розыгрыше Серии А на его счету 26 сыгранных матчей, 3 гола и 1 ассист.
Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Кулушевски ровно в 45 миллионов евро.
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