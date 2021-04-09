«МЮ» собирается пригласить Кулушевски из «Ювентуса»

Дата публикации: 09-04-2021

«Красные дьяволы» по-прежнему заинтересованы в игроке сборной Швеции Деяне Кулушевски. Об этом сообщает «Calciomercato».



По данным издания, «Ман Юнайтед» собирается усилиться крайним полузащитником «Ювентуса» в грядущее трансферное окно. Добавим, что английский гранд уже пытался переманить футболиста в свои ряды в прошлом году, но тот предпочел остаться в Турине.



Кулушевский оказался в «Ювентусе» в январе 2020 года, перейдя из «Аталанты» за 35 млн евро. Сразу после этого он был отдан в аренду «Парме». С момента возвращения на «Альянц Стэдиум» 20-летний вингер постоянно борется за место в старте. В нынешнем розыгрыше Серии А на его счету 26 сыгранных матчей, 3 гола и 1 ассист.



Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Кулушевски ровно в 45 миллионов евро.