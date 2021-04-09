  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«МЮ» собирается пригласить Кулушевски из «Ювентуса»

Дата публикации: 09-04-2021

«МЮ» собирается пригласить Кулушевски из «Ювентуса»

«Красные дьяволы» по-прежнему заинтересованы в игроке сборной Швеции Деяне Кулушевски. Об этом сообщает «Calciomercato».

По данным издания, «Ман Юнайтед» собирается усилиться крайним полузащитником «Ювентуса» в грядущее трансферное окно. Добавим, что английский гранд уже пытался переманить футболиста в свои ряды в прошлом году, но тот предпочел остаться в Турине.

Кулушевский оказался в «Ювентусе» в январе 2020 года, перейдя из «Аталанты» за 35 млн евро. Сразу после этого он был отдан в аренду «Парме». С момента возвращения на «Альянц Стэдиум» 20-летний вингер постоянно борется за место в старте. В нынешнем розыгрыше Серии А на его счету 26 сыгранных матчей, 3 гола и 1 ассист.

Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Кулушевски ровно в 45 миллионов евро.

Похожие новости:

  • «МЮ» нацелился на хавбека «Ювентуса» и нападающего «ПСЖ»
    «МЮ» нацелился на хавбека «Ювентуса» и нападающего «ПСЖ»
    В ближайшее трансферное окно «красные дьяволы» планируют укрепить свой состав подписав Эмре Джана и Эдинсона Кавани, сообщает «Sky...
  • Агуэро ведёт переговоры с «Барсой», «Юве» и «Интером»
    Агуэро ведёт переговоры с «Барсой», «Юве» и «Интером»
    Центрфорвард сборной Аргентины Серхио Агуэро готовится к смене клубной прописки. По информации «El Chiringuito TV», 32-летний голеадор, чей...
  • Деян Кулушевски: «Я собираюсь стать одним из лучших и готов работать ради этого»
    Деян Кулушевски: «Я собираюсь стать одним из лучших и готов работать ради этого»
    Новичок «Ювентуса» рассказал о своих целях на футбольную карьеру. 19-летний Кулушевски понимает, что трансфер в туринский клуб за 35...
  • Милик уйдет из "Марселя" летом и вернется в Серию А
    Милик уйдет из "Марселя" летом и вернется в Серию А
    27-летний польский нападающий Аркадиуш Милик покинет "Марсель" в летнее трансферное окно. Футболист, принадлежащий "Наполи" прервет аренду в...
  • Кюрзава покинет «ПСЖ» в январе
    Кюрзава покинет «ПСЖ» в январе
    Защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Кюрзава вероятнее всего сменит клубную прописку в это трансферное окно. Как сообщает издание...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close