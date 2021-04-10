Аленичев: тренером «Зенита» и ЦСКА точно никогда не буду. Ни при каких условиях
Развернутое интервью Дмитрия Аленичева появилось на YouTube-канале «СпортХаб». Экс-наставник «Спартака» ответил на вопросы о своей карьере и вспомнил интересные моменты из жизни. В частности, Аленичев признался, что готов поработать с «Краснодаром», но никогда не стал бы тренировать ЦСКА или «Зенит».
«Руководить «Зенитом» точно не стал бы, как и ЦСКА. Эти клубы были и по сей день остаются принципиальными соперниками «Спартака», по этой причине скажу нет. Я играл в составе «красно-белых», тренировал их, а, может, и еще потренирую.
Не исключаю, что и с национальной командой поработаю, Черчесов не вечно будет у руля сборной. Если удастся показать себя, то могут и позвать. Тогда я, вероятно, соглашусь», - рассказал специалист каналу «СпортХаб».
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