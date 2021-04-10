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Официально: Стукалов возглавил «Уфу»

Дата публикации: 10-04-2021

Официально: Стукалов возглавил «Уфу»

В пресс-службе уфимской команды подтвердили информацию о назначении Алексея Стукалова главным тренером. 37-летний наставник будет работать с клубом из Башкортостана до лета 2023 года.

Ранее специалист возглавлял команду «Велес», выступающую в ФНЛ. Он принял ее в январе 2019 года, а в начале апреля 2021 года решил оставить свой пост. Также Стукалов успел поработать ассистентом в «Соколе», «Химках» и «Балтике». При этом руководить клубами РПЛ специалисту еще не доводилось.

«Уфа» осталась без тренера после того, как из команды ушел Рашид Рахимов. Случилось это после разгромного поражения от столичного «Динамо» в рамках 24 тура чемпионата России. Сейчас уфимский клуб идет на 15 месте в турнирной таблице, отставая от зоны переходных игр на 3 очка.

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