«МЮ» может отправить де Хеа в аренду
Дата публикации: 10-04-2021
«Ман Юнайтед» продолжает подыскивать варианты продолжения карьеры для Давида де Хеа. В межсезонье «манкунианцы» могут отправить испанского вратаря в аренду (источник – «ESPN»).
Тренер «МЮ» Сульшер видит Дина Хендерсона в качестве первого номера команды, потому перспективы де Хеа в клубе весьма туманны. При этом 30-летний голкипер получает самую большую зарплату в АПЛ. Столь внушительную сумму игроку скамейки боссы «красных дьяволов» платить не готовы. Клуб попытается продать вратаря, но если достойного предложения не появится, то в «Юнайтед» рассмотрят вариант с его арендой. Это поможет хотя бы частично сократить огромные расходы по зарплате.
Действующий контракт де Хеа с коллективом из Манчестера истекает летом 2023 года.
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