«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Саутгемптона» Вестергора
Дата публикации: 10-04-2021
Издание «Daily Express» сообщает, что сделка «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном» по трансферу Янника Вестергора находится в завершающей стадии. В ближайшее время датский защитник может стать игроком «шпор».
После неудачного выступления в Лиге Европы (лондонцы вылетели из 1/8 турнира), Жозе Моуринью озаботился усилением линии обороны. А после ничьей с «Ньюкаслом» в 30-ом туре необходимость приобретения защитника стала очевидной. В итоге «Тоттенхэм» ускорил переговоры с «Саутгемптоном» касательно Вестергора. В планах «шпор» оформить переход ближайшим летом.
В сезоне 20/21 на счету датчанина 22 игры за «Саутгемптон» (3 забитых гола). Стоимость защитника составляет 18 млн евро, согласно «Transfermarkt».
Похожие новости:
«МЮ» интересуется защитником «Байера»
Издание «Daily Mail» поведало о планах «Манчестер Юнайтед» на ближайшее трансферное окно. Англичане намерены выкупить контракт Эдмонда Тапсобы,...
Издание «Daily Mail» поведало о планах «Манчестер Юнайтед» на ближайшее трансферное окно. Англичане намерены выкупить контракт Эдмонда Тапсобы,...
«Тоттенхэм» договорился о трансфере хавбека «Саутгемптона»
Капитан «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хойбьерг уходит на повышение. Издание «talkSPORT» утверждает, что «Тоттенхэм...
Капитан «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хойбьерг уходит на повышение. Издание «talkSPORT» утверждает, что «Тоттенхэм...
Ваньяма близок к переходу из Саутгемптона в Тоттенхэм
«Тоттенхэм» в скором времени может совершить подписание хавбека «Саутгемптона» В. Ваньямы, утверждает Sky Sports. Виктор...
«Тоттенхэм» в скором времени может совершить подписание хавбека «Саутгемптона» В. Ваньямы, утверждает Sky Sports. Виктор...
«РБ Лейпциг» заплатит 17 млн евро за переход защитника Симакана
Мохамед Симакан в летнее трансферное окно перейдет в «Лейпциг». Детали трансфера появились в «Sky Sport Germany». Немецкий клуб выкупит защитника...
Мохамед Симакан в летнее трансферное окно перейдет в «Лейпциг». Детали трансфера появились в «Sky Sport Germany». Немецкий клуб выкупит защитника...
Челси близок к подписанию перспективного защитника
21-летний ганский защитник Абдул Рахман Баба заинтересовал ряд клубов итальянской Серии А, и английской Премьер-лиги. Британское издание London...
21-летний ганский защитник Абдул Рахман Баба заинтересовал ряд клубов итальянской Серии А, и английской Премьер-лиги. Британское издание London...