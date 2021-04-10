«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Саутгемптона» Вестергора

Дата публикации: 10-04-2021

Издание «Daily Express» сообщает, что сделка «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном» по трансферу Янника Вестергора находится в завершающей стадии. В ближайшее время датский защитник может стать игроком «шпор».



После неудачного выступления в Лиге Европы (лондонцы вылетели из 1/8 турнира), Жозе Моуринью озаботился усилением линии обороны. А после ничьей с «Ньюкаслом» в 30-ом туре необходимость приобретения защитника стала очевидной. В итоге «Тоттенхэм» ускорил переговоры с «Саутгемптоном» касательно Вестергора. В планах «шпор» оформить переход ближайшим летом.



В сезоне 20/21 на счету датчанина 22 игры за «Саутгемптон» (3 забитых гола). Стоимость защитника составляет 18 млн евро, согласно «Transfermarkt».