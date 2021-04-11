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Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»

Дата публикации: 11-04-2021

Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»

Поклонники «Реала» могут вздохнуть спокойно. Карим Бензема, скорее всего, останется в Мадриде. Об этом сообщил агент француза.

Заявление Карима Джазири, представляющего интересы Бензема, опубликовал Николо Скира: «Ранее я говорил о желании моего клиента вновь оказаться в «Лионе», ведь этот клуб очень много значит для него. Однако в настоящий момент Карим близок к продлению соглашения с «Реалом».

По действующему контракту 33-летний форвард будет игроком «сливочных» до следующего лета, но «Реал» может продлить соглашение еще на год. Для мадридцев Бензема является ключевым футболистом.

В сезоне 20/21 он провел за «королевский клуб» 35 встреч, в которых отличился 25 раз и сделал 6 голевых пасов.

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