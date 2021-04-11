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«Зенит», ЦСКА и «Спартак» - самые убыточные клубы РПЛ 2020 года

Дата публикации: 11-04-2021

«Зенит», ЦСКА и «Спартак» - самые убыточные клубы РПЛ 2020 года

«РБ Бизнес», ссылаясь на информацию от ФНС, опубликовал финансовые результаты клубов РПЛ по итогам прошлого года. Для лиги данный период получился не самым удачным. Совокупный убыток 14 отчитавшихся клубов достиг отметки в 4,88 млрд рублей (16,1-процентный прирост убытка по отношению к прошлогоднему показателю).

Сразу для 8 команд год оказался убыточным. Особенно «преуспел» «Зенит». Если в прошлом году петербургский клуб отчитался о прибыли в 547 млн рублей, то теперь показал убыток в 2,35 млрд рублей. Чуть лучше сработал ЦСКА - 2 млрд рублей убытка. Далее расположился «Спартак» с 1,9 млрд рублей чистого убытка.

Лучшую эффективность продемонстрировал «Рубин». Прибыль казанцев составила 1,23 млрд рублей (161,6-процентный рост). Далее расположились «Локомотив», отчитавшийся о прибыли в 604,5 млн рублей, и «Уфа» с 523,9 млн рублей прибыли. В «плюс» также вышли «Ростов» (19,2 млн рублей) и «Урал» (174 тысячи рублей).

Информация о прибыли «Ахмата» осталась тайной. Также о результатах деятельности не отчитались «Ротор» и «Химки», так как они представляют собой бюджетные организации.

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