Икарди интересен английскому гранду
«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Мауро Икарди, и сам аргентинец не исключает смены работодателя. Одно из возможных направлений – Англия, откуда и проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Источником данной информации является авторитетная газета «L'Equipe».
Напомним, в 2019 году аргентинский футболист был арендован французским грандом у миланского «Интернационале», а затем выкуплен за 50 миллионов евро.
Источник утверждает, что Мауро и его семья хотят вернуться в Италию. Однако, осуществить подобное будет сложно. Все дело в том, что в случае продажи 28-летнего игрока одному из клубов Серии А представитель Лиги 1 должен будет перевести 15 000 000 евро на счет «россонери». Но и это еще не все. Вторая причина, которая может помешать переезду Икарди на Аппенинский полуостров – огромная зарплата футболиста равная 10 млн евро в год.
В то же время серьезный интерес к опытному голеадору проявляет «МЮ», ищущий замену Эдинсону Кавани. По последней информации, уругваец собирается продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».
По ходу сезона-2020/21 Икарди провёл 15 поединков в Лиге 1 (5 голов / 4 ассиста).
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