Икарди интересен английскому гранду

Дата публикации: 11-04-2021

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Мауро Икарди, и сам аргентинец не исключает смены работодателя. Одно из возможных направлений – Англия, откуда и проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Источником данной информации является авторитетная газета «L'Equipe».



Напомним, в 2019 году аргентинский футболист был арендован французским грандом у миланского «Интернационале», а затем выкуплен за 50 миллионов евро.



Источник утверждает, что Мауро и его семья хотят вернуться в Италию. Однако, осуществить подобное будет сложно. Все дело в том, что в случае продажи 28-летнего игрока одному из клубов Серии А представитель Лиги 1 должен будет перевести 15 000 000 евро на счет «россонери». Но и это еще не все. Вторая причина, которая может помешать переезду Икарди на Аппенинский полуостров – огромная зарплата футболиста равная 10 млн евро в год.



В то же время серьезный интерес к опытному голеадору проявляет «МЮ», ищущий замену Эдинсону Кавани. По последней информации, уругваец собирается продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».



По ходу сезона-2020/21 Икарди провёл 15 поединков в Лиге 1 (5 голов / 4 ассиста).