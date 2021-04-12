Васкес выбыл до конца сезона

Дата публикации: 12-04-2021

Для «Реала» матч с «Барселоной», закончившийся победой «сливочных» со счетом 2:1, принес не только положительные эмоции. Неприятный эпизод произошел с Лукасом Васкесом, который получил повреждение в столкновении с Серхио Бускетсом. В итоге на 43 минуте игрока мадридцев пришлось заменить из-за боли в колене.



По данным ресурса «AS», травма оказалась достаточно серьезной. У вингера диагностировали растяжение крестообразной коленной связки. Хирургического вмешательства данное повреждение не требует, но на ближайшие 1,5 месяца испанец выбыл из игры, потому сезон для него завершился.



Травма Васкеса не стала для «Реала» единственной в матче с каталонцами. Повреждение также получил и Федерико Вальверде.