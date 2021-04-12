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«Арсенал» поборется с «Вест Хэмом» за Лингарда

Дата публикации: 12-04-2021

«Арсенал» поборется с «Вест Хэмом» за Лингарда

Джесси Лингард, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», в скором времени может перебраться в Лондон.

Издание «The Daily Star» пишет, что хавбека хочет приобрести «Арсенал». Английского полузащитника «канониры» оценили в 30 млн фунтов. Однако выкупить права на Лингарда будет не так просто. На него также претендует «Вест Хэм Юнайтед», за который футболист выступает с января на правах аренды.

Хавбек решил покинуть «Олд Траффорд» для получения игровой практики, которой ему в последнее время не хватало, и не прогадал. В аренде в «Вест Хэме» Джесси выглядит очень неплохо. С момента перехода 28-летний игрок провел за клуб 8 встреч, отличился 6 раз и сделал 4 голевых паса.

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