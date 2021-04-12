«Ювентус» хочет вернуть Кина
«Tuttosport» сообщает, что «Ювентус» решил вернуть Мойзе Кина, который этот сезон проводит в аренде в «ПСЖ». Права на итальянца принадлежат английскому «Эвертону».
Туринцы видят в 21-летнем нападающем большой потенциал и намерены заключить с ним долгосрочное соглашение. Для этого боссы «старой синьоры» планируют предложить английской стороне обмен на одного из своих подопечных с доплатой. В сделку может быть включен Рэмзи или Рабьо.
Примечательно, что Кин воспитывался в структуре «Ювентуса» и даже дорос до основы «бьянконери», за которую провел 21 встречу. Однако игра форварда не убедила руководство клуба. В 2019 году его решили продать «Эвертону», который предложил за форварда 27,5 млн евро.
На сезон 20/21 Кина арендовал «Пари Сен-Жермен». За «красно-синих» итальянец провел 36 матчей (18 забитых голов, 1 результативный пас).
Похожие новости:
Стала известна сумма, которую действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» готов потратить на трансфер результативного итальянского нападающего. Так...
Мойзе Кин, арендованный «ПСЖ», хочет продолжить выступление во французской Лиге 1 (источник – «Football Italia»). Форварда «Эвертона» полностью...
Горожане намерены подписать юного темнокожего форварда «Ювентуса» М. Кина. Итальянское спортивное издание Tuttomercatoweb утверждает о...
Молодой и талантливый форвард Старой Синьоры М. Кин активно просматривается со стороны «Арсенала» (Лондон). Средства массовой информации...
Форвард "Эвертона" Мойзе Кин, который играет в аренде в "ПСЖ", может остаться в парижском клубе. Руководство клуба довольно результатами 21-летнего...