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«Ювентус» хочет вернуть Кина

Дата публикации: 12-04-2021

«Ювентус» хочет вернуть Кина

«Tuttosport» сообщает, что «Ювентус» решил вернуть Мойзе Кина, который этот сезон проводит в аренде в «ПСЖ». Права на итальянца принадлежат английскому «Эвертону».

Туринцы видят в 21-летнем нападающем большой потенциал и намерены заключить с ним долгосрочное соглашение. Для этого боссы «старой синьоры» планируют предложить английской стороне обмен на одного из своих подопечных с доплатой. В сделку может быть включен Рэмзи или Рабьо.

Примечательно, что Кин воспитывался в структуре «Ювентуса» и даже дорос до основы «бьянконери», за которую провел 21 встречу. Однако игра форварда не убедила руководство клуба. В 2019 году его решили продать «Эвертону», который предложил за форварда 27,5 млн евро.

На сезон 20/21 Кина арендовал «Пари Сен-Жермен». За «красно-синих» итальянец провел 36 матчей (18 забитых голов, 1 результативный пас).

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