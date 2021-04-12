«МЮ» собирается подписать голкипера «Вест Бромвича»
Дата публикации: 12-04-2021
По информации «The Sun», в «Манчестер Юнайтед» рассматривают Сэма Джонстона в качестве потенциального новичка клуба.
Известно, что «манкунианцы» намерены приобрести 28-летнего вратаря «Вест Бромвича» в том случае, если команду в межсезонье покинет Давид Де Хеа или Дин Хендерсон.
Джонстон воспитывался в академии «красных дьяволов», но не пригодился клубу. В основе «Юнайтед» голкипер так и не сыграл. В 2018 году вратарь попрощался с «красными дьяволами» и перебрался в «Вест Бромвич Альбион». В новом клубе Джонстон стал первым номером.
В текущем сезоне он провел 29 встреч за «дроздов», в 5 играх оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
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