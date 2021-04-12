  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«МЮ» собирается подписать голкипера «Вест Бромвича»

Дата публикации: 12-04-2021

«МЮ» собирается подписать голкипера «Вест Бромвича»

По информации «The Sun», в «Манчестер Юнайтед» рассматривают Сэма Джонстона в качестве потенциального новичка клуба.

Известно, что «манкунианцы» намерены приобрести 28-летнего вратаря «Вест Бромвича» в том случае, если команду в межсезонье покинет Давид Де Хеа или Дин Хендерсон.

Джонстон воспитывался в академии «красных дьяволов», но не пригодился клубу. В основе «Юнайтед» голкипер так и не сыграл. В 2018 году вратарь попрощался с «красными дьяволами» и перебрался в «Вест Бромвич Альбион». В новом клубе Джонстон стал первым номером.

В текущем сезоне он провел 29 встреч за «дроздов», в 5 играх оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

Похожие новости:

  • Китайцы вскоре завершат покупку Вест Бромвича
    Китайцы вскоре завершат покупку Вест Бромвича
    Совсем скоро клуб, выступающий на текущем этапе в Премьер-лиге Англии, будет куплен китайским консорциумом. Вопросом приобретения «ВБА»...
  • Вест Хэм хочет приобрести Руни
    Вест Хэм хочет приобрести Руни
    Лондонский «Вест Хэм» надеется, что «Ман Юнайтед» не будет препятствовать уходу У. Руни из клуба. При этом Молотобойцы...
  • Американские инвесторы хотят купить «Вест Бромвич»
    Американские инвесторы хотят купить «Вест Бромвич»
    Футбольный клуб «Вест Бромвич Альбион» в ближайшее время может обзавестись новыми хозяевами. По информации издания Daily Mail, сразу...
  • Дин Хендерсон готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
    Дин Хендерсон готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
    Голкипер Дин Хендерсон близок к тому, чтобы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед». Согласно Sky Sports, по новому соглашению Хендерсон...
  • Лингард может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом»
    Лингард может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом»
    Летом Джесси Лингард может стать полноправным игроком «Вест Хэма». Об этом рассказал в Twitter Николо Скира. Напомним, в зимнюю паузу футболист...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close