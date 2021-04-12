«Ливерпуль» нацелился на атакующего полузащитника «Барселоны»
Дата публикации: 12-04-2021
«The Mirror» сообщает, что летом «Ливерпуль» попытается приобрести 18-летнего таланта из «Барселоны». Речь идет о полузащитнике Педри.
«Мерсисайдцы» намерены заполучить испанца до того, как он подпишет с каталонцами новое соглашение, предполагающее существенное увеличение суммы отступных за футболиста до 80 млн евро.
«Сине-гранатовые» приобрели Педри осенью 2019 года, выкупив права на него у «Лас-Пальмаса» за 10 000 000 евро.
В сезоне 2020/2021 хавбек провел за «Барселону» 44 встречи, отличившись 3 раза и сделав 6 ассистов. Контракт полузащитника с каталонцами заканчивается летом 2022 года.
Педри считается одним из наиболее прогрессирующих игроков. «Transfermarkt» оценивает его стоимость в 70 млн евро.
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