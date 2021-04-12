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Вейналдума предложили «Баварии»

Дата публикации: 12-04-2021

Вейналдума предложили «Баварии»

История с переходом Жоржиньо Вейналдума обрастает новыми подробностями.

По данным «Abendzeitung», голландец мог пополнить состав «Баварии». Представители 30-летнего полузащитника контактировали с мюнхенцами, но те отказались от услуг хавбека из-за чрезмерных финансовых запросов, а также возраста игрока.

Летом Вейналдум станет свободным агентом, поскольку его соглашение с «Ливерпулем» заканчивается. «Мерсисайдцы» не смогли договориться с голландцем о продлении контракта из-за больших финансовых аппетитов футболиста. Основным претендентом на хавбека является «Барселона».

В текущем сезоне на счету Вейналдума 43 матча за «Ливерпуль» (3 забитых мяча).

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