Рангник будет оказывать «Локомотиву» консультационные услуги
Дата публикации: 12-04-2021
Стали известны причины, по которым Ральф Рангник присутствовал на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Sueddeutsche Zeitung», ссылаясь на «DPA News», сообщает, что «железнодорожники» подписали соглашение с немецким специалистом. Экс-наставник «Лейпцига» будет консультировать московский клуб в структурных и спортивных вопросах. На должность главного тренера он претендовать не собирается.
Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» хотел назначить Рангника на пост спортивного директора.
Специалист известен по работе с различными немецкими командами. Он руководил «Хоффенхаймом», «Штутгартом», «Шальке» и «РБ Лейпциг». С 2019 года Рангник не занимается тренерской деятельностью.
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