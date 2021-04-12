Рангник будет оказывать «Локомотиву» консультационные услуги

Дата публикации: 12-04-2021

Стали известны причины, по которым Ральф Рангник присутствовал на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».



«Sueddeutsche Zeitung», ссылаясь на «DPA News», сообщает, что «железнодорожники» подписали соглашение с немецким специалистом. Экс-наставник «Лейпцига» будет консультировать московский клуб в структурных и спортивных вопросах. На должность главного тренера он претендовать не собирается.



Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» хотел назначить Рангника на пост спортивного директора.



Специалист известен по работе с различными немецкими командами. Он руководил «Хоффенхаймом», «Штутгартом», «Шальке» и «РБ Лейпциг». С 2019 года Рангник не занимается тренерской деятельностью.