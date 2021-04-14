«Боруссия» М объявила имя будущего главного тренера
Дата публикации: 14-04-2021
На сайте «Боруссии» из Менхенгладбаха появилась информация о новом наставнике команды. Напомним, Марко Розе, возглавляющий клуб в настоящее время, ранее объявил о том, что по завершении сезона оставит свой пост и переедет в Дортмунд.
В Менхенгладбахе не стали тянуть с выбором нового коуча. Со следующего сезона руководить командой будет Адольф Хюттер, ныне работающий с «Айнтрахтом». Специалист подпишет с «Боруссией» 3-летний контракт. Ранее он работал с «Янг Бойз» и различными австрийскими клубами.
Хюттер возглавил «Айнтрахт» 3 года назад и сумел вывести команду в полуфинал Лиги Европы. В текущем розыгрыше Бундеслиги клуб из Франкфурта идет в верхней части таблицы. «Айнтрахт» находится на 4 месте, дающем путевку в ЛЧ.
Похожие новости:
Стал известен претендент на пост главного тренера «Боруссии» Д
Авторитетный италийский журналист и обозреватель Джанлука Ди Марцио посредством своего официального сайта проинформировал футбольную общественность...
Авторитетный италийский журналист и обозреватель Джанлука Ди Марцио посредством своего официального сайта проинформировал футбольную общественность...
Стали известны подробности возвращения Йовича из «Реала» в «Айнтрахт»
Немецкие медиа узнали подробности предстоящей сделки между мадридским «Реалом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Так, «Bild» утверждает, что...
Немецкие медиа узнали подробности предстоящей сделки между мадридским «Реалом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Так, «Bild» утверждает, что...
Официально: Стукалов возглавил «Уфу»
В пресс-службе уфимской команды подтвердили информацию о назначении Алексея Стукалова главным тренером. 37-летний наставник будет работать с клубом...
В пресс-службе уфимской команды подтвердили информацию о назначении Алексея Стукалова главным тренером. 37-летний наставник будет работать с клубом...
Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА
На сайте ЦСКА появилась информация о расторжении соглашения с Виктором Гончаренко. Стороны решили прекратить работу по обоюдному желанию. Белорусский...
На сайте ЦСКА появилась информация о расторжении соглашения с Виктором Гончаренко. Стороны решили прекратить работу по обоюдному желанию. Белорусский...
Марко Розе летом возглавит дортмундскую «Боруссию»
Наставник мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе принял решение относительно своего будущего. По словам авторитетного журналиста и обозревателя...
Наставник мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе принял решение относительно своего будущего. По словам авторитетного журналиста и обозревателя...