«Боруссия» М объявила имя будущего главного тренера

Дата публикации: 14-04-2021

На сайте «Боруссии» из Менхенгладбаха появилась информация о новом наставнике команды. Напомним, Марко Розе, возглавляющий клуб в настоящее время, ранее объявил о том, что по завершении сезона оставит свой пост и переедет в Дортмунд.



В Менхенгладбахе не стали тянуть с выбором нового коуча. Со следующего сезона руководить командой будет Адольф Хюттер, ныне работающий с «Айнтрахтом». Специалист подпишет с «Боруссией» 3-летний контракт. Ранее он работал с «Янг Бойз» и различными австрийскими клубами.



Хюттер возглавил «Айнтрахт» 3 года назад и сумел вывести команду в полуфинал Лиги Европы. В текущем розыгрыше Бундеслиги клуб из Франкфурта идет в верхней части таблицы. «Айнтрахт» находится на 4 месте, дающем путевку в ЛЧ.