Кейн хочет остаться в Англии после ухода из «Тоттенхэма»

Дата публикации: 14-04-2021

Британская пресса разузнала о планах центрфорварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна на случай ухода из лондонского клуба ближайшим летом. По информации «The Independent», 27-летний футболист намерен трудоустроиться в одном из клубов АПЛ.



Ранее сообщалось, что Кейн попытается покинуть ряды «шпор» если по итогам сезона его команда не сумеет гарантировать себе место в Лиге чемпионов. За ситуацией вокруг бомбардира сборной Англии пристально следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».



Гари Кейн – воспитанник «Тоттенхэма». С момента дебюта за основу в августе 2011 года он провёл 329 матчей, в которых стал автором 217 голов и 46 результативных передач. Его текущее контрактное соглашение с клубом в силе до 2024 года.



Эксперты интернет-ресурса «Transfermarkt» оценивают стоимость англичанина в 120 000 000 евро.