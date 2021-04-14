Кейн хочет остаться в Англии после ухода из «Тоттенхэма»
Британская пресса разузнала о планах центрфорварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна на случай ухода из лондонского клуба ближайшим летом. По информации «The Independent», 27-летний футболист намерен трудоустроиться в одном из клубов АПЛ.
Ранее сообщалось, что Кейн попытается покинуть ряды «шпор» если по итогам сезона его команда не сумеет гарантировать себе место в Лиге чемпионов. За ситуацией вокруг бомбардира сборной Англии пристально следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
Гари Кейн – воспитанник «Тоттенхэма». С момента дебюта за основу в августе 2011 года он провёл 329 матчей, в которых стал автором 217 голов и 46 результативных передач. Его текущее контрактное соглашение с клубом в силе до 2024 года.
Эксперты интернет-ресурса «Transfermarkt» оценивают стоимость англичанина в 120 000 000 евро.
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