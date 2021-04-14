«Реал» подтвердил переизбрание Переса. Это его шестой срок во главе клуба
Дата публикации: 14-04-2021
Флорентино Перес сохранил пост президента «Реала» еще на 4 года. Информация о переизбрании действующего главы «сливочных» появилась на официальном сайте мадридцев.
Голосование по новому президенту было условным, поскольку на пост претендовал один Перес. В итоге его кандидатуру утвердили автоматически. Флорентино президентствовал в «Реале» на протяжении пяти сроков, новое избрание станет для него шестым.
Впервые во главе «галактикос» Перес встал летом 2000 года. Спустя 6 лет он покинул данный пост, но уже через 3 года его вновь избрали президентом мадридцев. С этого момента функционер возглавляет «Реал» без перерыва.
После 30 туров мадридцы идут вторыми в Ла Лиге, отставая от «Атлетико» всего на одно очко.
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