«Реал» подтвердил переизбрание Переса. Это его шестой срок во главе клуба

Дата публикации: 14-04-2021

Флорентино Перес сохранил пост президента «Реала» еще на 4 года. Информация о переизбрании действующего главы «сливочных» появилась на официальном сайте мадридцев.



Голосование по новому президенту было условным, поскольку на пост претендовал один Перес. В итоге его кандидатуру утвердили автоматически. Флорентино президентствовал в «Реале» на протяжении пяти сроков, новое избрание станет для него шестым.



Впервые во главе «галактикос» Перес встал летом 2000 года. Спустя 6 лет он покинул данный пост, но уже через 3 года его вновь избрали президентом мадридцев. С этого момента функционер возглавляет «Реал» без перерыва.



После 30 туров мадридцы идут вторыми в Ла Лиге, отставая от «Атлетико» всего на одно очко.