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Белотти близок к уходу из «Торино»

Дата публикации: 14-04-2021

Белотти близок к уходу из «Торино»

Андреа Белотти готов уйти из «Торино». Произойдет это в том случае, если игрок не сможет договориться с клубом о продлении действующего соглашения, истекающего следующим летом. Об этом рассказал Николо Скира.

В услугах Белотти заинтересованы несколько команд, среди которых «Лион», «Рома» и «Милан». «Россонери» рассматривали 27-летнего центрфорварда в качестве замены Златану Ибрагимовичу. Последний может покинуть клуб по завершении сезона. Если переподписать шведа не получится, то «Милан» попытается договориться с Белотти.

Ранее СМИ также сообщали о желании «Челси» приобрести нападающего «быков».

Состав «Торино» итальянец пополнил в 2015 году. По данным «Transfermarkt», ценник на Белотти составляет 40 млн евро.

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