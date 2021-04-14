Белотти близок к уходу из «Торино»
Дата публикации: 14-04-2021
Андреа Белотти готов уйти из «Торино». Произойдет это в том случае, если игрок не сможет договориться с клубом о продлении действующего соглашения, истекающего следующим летом. Об этом рассказал Николо Скира.
В услугах Белотти заинтересованы несколько команд, среди которых «Лион», «Рома» и «Милан». «Россонери» рассматривали 27-летнего центрфорварда в качестве замены Златану Ибрагимовичу. Последний может покинуть клуб по завершении сезона. Если переподписать шведа не получится, то «Милан» попытается договориться с Белотти.
Ранее СМИ также сообщали о желании «Челси» приобрести нападающего «быков».
Состав «Торино» итальянец пополнил в 2015 году. По данным «Transfermarkt», ценник на Белотти составляет 40 млн евро.
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