СМИ: Тедеско - в списке кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта»

Дата публикации: 14-04-2021

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, в декабре прошлого года выступивший с заявление о намерении покинуть свой пост после окончания сезона, привлёк внимание руководства немецкого клуба.



Как стало известно «90min», в услугах 35-летнего специалиста заинтересован «Айнтрахт» из Франкфурта, который ищет замену Адольфу Хюттеру. Ранее СМИ сообщили, что Хюттер с нового сезона будет возглавлять «Боруссию» (Мёнхенгладбах).



Помимо Тедеско в число потенциальных кандидатов вошли: Петер Бош, Жерардо Сеоане, Штеффен Баумгарт, Джесс Марш, Люсьен Фавр и Ральф Рангник.



Напомним, до переезда в Россию Доменико успел поработать в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке-04».