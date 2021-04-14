  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

СМИ: Тедеско - в списке кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта»

Дата публикации: 14-04-2021

СМИ: Тедеско - в списке кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, в декабре прошлого года выступивший с заявление о намерении покинуть свой пост после окончания сезона, привлёк внимание руководства немецкого клуба.

Как стало известно «90min», в услугах 35-летнего специалиста заинтересован «Айнтрахт» из Франкфурта, который ищет замену Адольфу Хюттеру. Ранее СМИ сообщили, что Хюттер с нового сезона будет возглавлять «Боруссию» (Мёнхенгладбах).

Помимо Тедеско в число потенциальных кандидатов вошли: Петер Бош, Жерардо Сеоане, Штеффен Баумгарт, Джесс Марш, Люсьен Фавр и Ральф Рангник.

Напомним, до переезда в Россию Доменико успел поработать в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке-04».

Похожие новости:

  • Тедеско зимой может вернуться в «Шальке»
    Тедеско зимой может вернуться в «Шальке»
    Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть московский клуб и вернуться в «Шальке», который он возглавлял до переезда в...
  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера
    «Спартак» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера
    Доменико Тедеско назначен на должность главного тренера ФК «Спартак» (Москва). На этом посту немецкий специалист итальянского...
  • Тедеско не будет вести переговоры со «Спартаком» о новом контракте до зимней паузы
    Тедеско не будет вести переговоры со «Спартаком» о новом контракте до зимней паузы
    Доменико Тедеско и московский «Спартак» договорились приостановить переговоры по поводу нового соглашения как минимум до зимней паузы....
  • Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
    Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
    Вместо одного тихого интеллигента придет другой, но на этот раз из Германии. В ближайшее время московский «Спартак» ныне пребывающий без...
  • «Барселона» рассматривает трёх кандидатов на замену Сетьену
    «Барселона» рассматривает трёх кандидатов на замену Сетьену
    Дни Энрике Сетьена в «Барселоне» сочтены – 61-летнего тренера ждёт отставка, утверждает «ESPN». По версии американского...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close