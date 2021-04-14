СМИ: Тедеско - в списке кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта»
Дата публикации: 14-04-2021
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, в декабре прошлого года выступивший с заявление о намерении покинуть свой пост после окончания сезона, привлёк внимание руководства немецкого клуба.
Как стало известно «90min», в услугах 35-летнего специалиста заинтересован «Айнтрахт» из Франкфурта, который ищет замену Адольфу Хюттеру. Ранее СМИ сообщили, что Хюттер с нового сезона будет возглавлять «Боруссию» (Мёнхенгладбах).
Помимо Тедеско в число потенциальных кандидатов вошли: Петер Бош, Жерардо Сеоане, Штеффен Баумгарт, Джесс Марш, Люсьен Фавр и Ральф Рангник.
Напомним, до переезда в Россию Доменико успел поработать в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке-04».
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