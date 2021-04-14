«ПСЖ» рассматривает вариант подписания Санчо в случае ухода Мбаппе

Дата публикации: 14-04-2021

В «Пари Сен-Жермен» прорабатывают варианты усиления в случае ухода из клуба Килиана Мбаппе, который может покинуть команду ближайшим летом, о чём передаёт «The Athletic».



Сообщается, что если нападающий откажется продлевать соглашение, то парижане попытаются выкупить права на Джейдона Санчо, выступающего за «Боруссию». В Дортмунде не будут препятствовать уходу крайнего полузащитника если поступит выгодное предложение.



Санчо перебрался в «Боруссию» из «Ман Сити». Сделка обошлась дортмундской команде в 7,8 млн евро. Сейчас вингер является одним из ключевых футболистов «Боруссии». В сезоне 20/21 на его счету 31 встреча за клуб (12 голов, 16 ассистов).



Трансферная стоимость Санчо составляет 100 млн евро (Transfermarkt.de).