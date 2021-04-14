«МЮ» может включить Погба в сделку по Роналду

Дата публикации: 14-04-2021

По информации «Calciomarcato», «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду, выступавшего в составе «красных дьяволов» в 2003-2009 годах. В сделку может быть включен Поль Погба, агент которого ранее сообщил, что его клиент не планирует продлевать соглашение с английским грандом.



Отмечается, что дополнительные средства на обновление состава «Юнайтед» получит в случае попадания в зону ЛЧ по итогам сезона.



Портал «Transfermarkt» оценивает португальца в 50 млн евро. Интересно, что Погба, которого «манкунианцы» планируют задействовать в сделке, оценивается в 60 миллионов евро.



Трансфер Роналду также рассматривался и «Реалом». Мадридцы были готовы вернуть португальца, если тот согласится на сокращение зарплаты.