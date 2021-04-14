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«Тоттенхэм» планирует выставить на трансфер четырех игроков

Дата публикации: 14-04-2021

«Тоттенхэм» планирует выставить на трансфер четырех игроков

«The Daily Mail» сообщает, что летом «Тоттенхэм» ожидает глобальное обновление состава.

В межсезонье «шпоры» намерены попрощаться с 4 футболистами. Речь идет о вингере Эрике Ламеле, защитниках Серже Орье и Хуане Фойте (находится в аренде в «Вильярреале») и вратаре Уго Льорисе. Грядущее обновление команды объясняется тем, что руководство лондонцев недовольно текущими результатами клуба в еврокубках и АПЛ.

В чемпионате Англии «шпоры» не блещут. По итогам 31-го тура команда Жозе Моуринью находится в середине таблицы с 49 очками. От еврокубковой зоны лондонцы отстают на три очка. В нынешней Лиге Европы клуб также не проявил себя, вылетев в 1/8 турнира. Непреодолимым препятствием для «Тоттенхэма» стало загребское «Динамо».

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