«Ювентус» летом продаст Рабьо и Рэмзи и намеревается приобрести Чалханоглу
Дата публикации: 15-04-2021
Слухи о глобальном обновлении состава «Ювентуса» периодически появляются в различных СМИ. Очередную порцию новостей на эту тему опубликовало издание «La Repubblica».
По данным источника, в межсезонье «Ювентус» планирует избавиться от двух игроков центра поля. Речь идет о французе Адриане Рабьо и валлийце Аароне Рэмзи. Оба футболиста пришли в «старую синьору» свободными агентами 2 года назад. Андреа Пирло, возглавивший туринцев прошлым летом, не удовлетворен их игровыми качествами, потому по окончании сезона клуб может выставить хавбеков на трансфер.
Вместо них «Ювентус» планирует подписать Мануэля Локателли, выступающего за «Сассуоло», и Хакана Чалаханоглу, принадлежащего «Милану».
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