«Спортинг» хочет выкупить Порро у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 15-04-2021

«Спортинг» планирует подписать полноценный контракт с Педро Порро (источник – «Goal»).



Хавбек принадлежит «Ман Сити», но этот сезон проводит в аренде в лиссабонской команде. «Львы» удовлетворены игрой Порро и хотят выкупить его. За 21-летнего полузащитника «Спортинг» готов заплатить 8,5 млн евро.



Состав лиссабонцев Порро пополнил в 2020 году. Соглашение между «горожанами» и «Спортингом» предоставляет португальцам возможность аренды хавбека на 2 года. Оно также имеет опцию выкупа игрока. С «горожанами» Порро связан контрактом до 2024 года.



Футболист начинал карьеру в испанской «Жироне». В 2019 году он перебрался в «Манчестер Сити». В составе «Спортинга» Порро провел 32 матча, став автором 4 голов и 1 ассиста.