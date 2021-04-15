  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Спортинг» хочет выкупить Порро у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 15-04-2021

«Спортинг» хочет выкупить Порро у «Манчестер Сити»

«Спортинг» планирует подписать полноценный контракт с Педро Порро (источник – «Goal»).

Хавбек принадлежит «Ман Сити», но этот сезон проводит в аренде в лиссабонской команде. «Львы» удовлетворены игрой Порро и хотят выкупить его. За 21-летнего полузащитника «Спортинг» готов заплатить 8,5 млн евро.

Состав лиссабонцев Порро пополнил в 2020 году. Соглашение между «горожанами» и «Спортингом» предоставляет португальцам возможность аренды хавбека на 2 года. Оно также имеет опцию выкупа игрока. С «горожанами» Порро связан контрактом до 2024 года.

Футболист начинал карьеру в испанской «Жироне». В 2019 году он перебрался в «Манчестер Сити». В составе «Спортинга» Порро провел 32 матча, став автором 4 голов и 1 ассиста.

Похожие новости:

  • «Ливерпуль» хочет выкупить Кабака у «Шальке»
    «Ливерпуль» хочет выкупить Кабака у «Шальке»
    Озан Кабак, арендованный «Ливерпулем», по окончании сезона может стать полноценным игроком «мерсисайдцев». Ресурс «90min» сообщает, что Юргену Клоппу...
  • Источник: Де Брюйне готов завершить карьеру в «Ман Сити»
    Источник: Де Брюйне готов завершить карьеру в «Ман Сити»
    Как пишет «The Times», «Манчестер Сити» очень близок к продлению сотрудничества с Кевином Де Брюйне. Бельгийский атакующий...
  • «Лейпциг» арендовал Анхелиньо у «Манчестер Сити»
    «Лейпциг» арендовал Анхелиньо у «Манчестер Сити»
    Левый защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо проведет сезон 2020/21 в Германии. Как сообщает пресс-служба «РБ Лейпциг», испанец...
  • «Манчестер Сити» готовит улучшенный контракт для Зинченко
    «Манчестер Сити» готовит улучшенный контракт для Зинченко
    Левый защитник сборной Украины, на клубном уровне представляющий «Манчестер Сити», вскоре может продлить соглашение с «горожанами». Как стало...
  • «Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Спортинга», по которому делал предложение ЦСКА
    «Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Спортинга», по которому делал предложение ЦСКА
    35-летний Фернандиньо, вероятно, покинет «Ман Сити» по завершении действия договора, потому «горожане» активно ищут кандидатов на замену бразильца....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close