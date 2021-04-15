Тренер «Лейпцига» Нагельсманн опроверг информацию о переговорах с «Баварией»
Дата публикации: 15-04-2021
Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «Лейпциг», не подтвердил слухи о его переговорах с «Баварией».
Слова специалиста процитировал ресурс Sport.sky.de: «Я не вел и не веду переговоров с мюнхенской командой. Мне непонятно, откуда возникли подобные слухи. Мне просто нечего обсуждать с представителями «Баварии», поскольку с «Лейпцигом» меня связывает действующее соглашение, которое закончится только в 2023 году».
О вероятном переходе Нагельсманна в «Баварию» ранее сообщил Лотар Маттеус. Сразу после неудачи в четвертьфинале ЛЧ, где немецкий клуб уступил «Пари Сен-Жермен», экс-игрок мюнхенцев рассказал, что по завершении сезона Флик станет тренером сборной Германии, на его место в «Баварию» придет Нагельсманн.
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