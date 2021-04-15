УЕФА собирается изменить правило выездного гола

Дата публикации: 15-04-2021

Издание «The Sun» пишет, что в УЕФА рассматривают частичную отмену правила выездного гола в раундах на вылет. Согласование нового регламента проведения Еврокубков пройдет в пятницу. С введением изменений мячи, забитые на выезде, будут давать преимущество лишь в основное время.



Сейчас при равенстве результатов по суммам двух матчей победа присуждается клубу, имеющему преимущество по голам, забитым в гостях. В будущем, если данный показатель будет одинаковым, командам придется сыграть дополнительное время.



В экстра-таймах гостевые голы также имеют повышенную ценность. Новые правила это преимущество отменят, а в случае равенства голов в дополнительное время победитель определится в послематчевых пенальти.