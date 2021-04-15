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Ибрагимовичу грозит отстранение от футбола из-за доли в букмекерском бизнесе

Дата публикации: 15-04-2021

Ибрагимовичу грозит отстранение от футбола из-за доли в букмекерском бизнесе

Златана Ибрагимовича могут дисквалифицировать из-за его участия в букмекерском бизнесе.

Ресурс «Aftonbladet» пишет, что в 2018 году нападающий приобрел 10-процентную долю компании «Bethard» (букмекерская контора зарегистрирована на Мальте), использовав для этого собственную организацию «Unknown AB». Правила, установленные УЕФА и ФИФА, подобного не допускают, а футболистам, которые могут получить личную выгоду от сотрудничества с БК, запрещено участвовать в турнирах.

Если вину Ибрагимовича докажут, то на шведского форварда наложат солидный штраф – порядка 100000 евро. Также его отстранят от деятельности в сфере футбола на 3-летний срок.

В настоящее время нападающий связан контрактом с итальянским «Миланом».

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