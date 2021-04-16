Томори может заключить с «Миланом» 5-летний контракт

Дата публикации: 16-04-2021

Никола Скира поделился очередным инсайдом. Журналист сообщил, что Фикайо Томори, принадлежащий «Челси», может подписать с «Миланом», за который он выступает на правах аренды, полноценный долгосрочный контракт.



Руководство «россонери» довольно выступлением английского защитника и готово предложить ему 5-летний трудовой договор. С «Челси» Томори связан действующим соглашением, потому миланцам также придется договариваться с «аристократами» относительно суммы трансфера. Итальянский клуб рассчитывает уложиться в 28,5 млн евро.



«Милан» арендовал Томори в зимнее межсезонье. В составе клуба защитник провел 14 встреч (без результативных действий). Ценник на англичанина составляет 20 миллионов евро (Transfermarkt.de).