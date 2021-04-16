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Агент рассказал о ситуации с контрактами Васина и Набабкина с ЦСКА

Дата публикации: 16-04-2021

Агент рассказал о ситуации с контрактами Васина и Набабкина с ЦСКА

Арсен Минасов, работающий с футболистами Кириллом Набабкиным и Виктором Васиным, рассказал об их будущем в ЦСКА.

«У «армейцев» появился новый наставник, у которого свои представления об игре клуба. Именно он примет окончательное решение касательно переподписания Набабкина и Васина, поэтому пока данный вопрос с представителями ЦСКА мы не прорабатывали», - процитировал агента «Спорт-экспресс».

Ранее относительно контрактов Набабкина и Васина также высказывался Роман Бабаев. Гендиректор «красно-синих» сообщил, что решение по ним клуб примет позднее.

В сезоне 2020/2021 Васин и Набабкин не так часто выходили на поле в составе ЦСКА. На счету первого 11 игр, второй сыграл за в 3 встречах.

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