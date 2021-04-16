Агент рассказал о ситуации с контрактами Васина и Набабкина с ЦСКА
Дата публикации: 16-04-2021
Арсен Минасов, работающий с футболистами Кириллом Набабкиным и Виктором Васиным, рассказал об их будущем в ЦСКА.
«У «армейцев» появился новый наставник, у которого свои представления об игре клуба. Именно он примет окончательное решение касательно переподписания Набабкина и Васина, поэтому пока данный вопрос с представителями ЦСКА мы не прорабатывали», - процитировал агента «Спорт-экспресс».
Ранее относительно контрактов Набабкина и Васина также высказывался Роман Бабаев. Гендиректор «красно-синих» сообщил, что решение по ним клуб примет позднее.
В сезоне 2020/2021 Васин и Набабкин не так часто выходили на поле в составе ЦСКА. На счету первого 11 игр, второй сыграл за в 3 встречах.
Похожие новости:
Бабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок
Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о финансовой ситуации в клубе в период пандемии коронавируса. «Коронакризис затронул...
Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о финансовой ситуации в клубе в период пандемии коронавируса. «Коронакризис затронул...
Роман Бабаев: Думбия все еще может оказаться в ЦСКА
Гендир армейцев Бабаев рассказал, что он не готов рассуждать о возможности трансфера Романа Широкова. Последний разорвал соглашение со...
Гендир армейцев Бабаев рассказал, что он не готов рассуждать о возможности трансфера Романа Широкова. Последний разорвал соглашение со...
Ткачев рассказал, почему предпочел ЦСКА Штутгарту
Сергей Ткачев, перебравшийся из «Кубани» в ЦСКА и оформивший с московским грандом четырехлетнее соглашение рассказал, что заставило его...
Сергей Ткачев, перебравшийся из «Кубани» в ЦСКА и оформивший с московским грандом четырехлетнее соглашение рассказал, что заставило его...
Роман Бабаев: Караваев, Витиньо и Миланов нужны ЦСКА
Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА) в интервью порталу eurofootball.ru, поведал о планах клуба на футболистов, которые в нынешнем сезоне играли...
Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА) в интервью порталу eurofootball.ru, поведал о планах клуба на футболистов, которые в нынешнем сезоне играли...
УЕФА примет решение о дисквалификации Еременко в ноябре
Только в середине ноября финский футболист ЦСКА получит вердикт от главной футбольной инстанции континента касательно своей дисквалификации. В самом...
Только в середине ноября финский футболист ЦСКА получит вердикт от главной футбольной инстанции континента касательно своей дисквалификации. В самом...