СМИ: Фонсека или Галтье могут возглавить «Наполи»

Дата публикации: 16-04-2021

По окончании сезона Дженнаро Гаттузо, скорее всего, уйдет из «Наполи».



Как сообщает Никола Скира, специалист может оказаться в «Фиорентине», которая заинтересована в его услугах.



В «Наполи» не слишком довольны работой Гаттузо. Клуб под его руководством имеет в своем активе 59 очков после 30 туров и находится на 5 строчке в Серии А. Отставание от лигочемпионской зоны составляет 2 очка. Ситуация не устраивает президента неаполитанцев, который рассматривает возможность замены 43-летнего специалиста. В числе кандидатов на пост тренера «Наполи» значатся Кристоф Галтье, возглавляющий «Лилль», и Паулу Фонсека, работающий с «Ромой».



Ранее СМИ также информировали о том, что Гаттузо может стать наставником «Вулверхэмптона».