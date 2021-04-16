Источник: «Челси» готов расстаться с Зиешем

Дата публикации: 16-04-2021

По информации ресурса «AS», «Челси» в межсезонье может выставить на трансфер Хакима Зиеша.



«Аристократы» намерены существенно обновиться ближайшим летом, предварительно сократив расходы по зарплате футболистов. Ради этой цели лондонцы готовы попрощаться с несколькими игроками, в число которых входит и Зиеш, пополнивший состав команды прошлым летом.



Помимо него, «Челси» планирует расстаться с французом Тьемуэ Бакайоко и англичанином Тэмми Абрахамом.



Зиеш связан с лондонцами контрактом до лета 2025 года. В сезоне 20/21 на счету марокканского хавбека 29 встреч в футболке «аристократов» (4 гола и 4 результативные передачи). По данным Transfermarkt.de, его стоимость составляет 40 000 000 евро.