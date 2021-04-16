«Реал» нацелился на защитника «Севильи» Кунде
Дата публикации: 16-04-2021
Издание «Marca» сообщило о новой трансферной цели «Реала». По данным источника, «сливочные» собираются заполучить центрального защитника «Севильи». Речь идет о французе Жюле Кунде.
В Мадриде впечатлены игрой 22-летнего футболиста и готовы сделать на него ставку, отправив другого защитника – Эдера Милитао на скамейку запасных.
Основным препятствием на пути перехода француза в «королевский клуб» будет сумма трансфера. Кунде связан долгосрочным контрактом с «Севильей», которая пока не озвучила размер отступных за игрока.
По данным «Transfermarkt», ценник на защитника составляет 60 млн евро.
В сезоне 2020/21 Кунде провел за «Севилью» 41 встречу, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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